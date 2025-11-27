При этом остаются небольшие неполадки в приложении Janymda.

26 ноября около 19 часов жители Уральска начали сообщать, что пропал доступ к мобильному и домашнему интернету у абонентов Beeline. Позже связь начала работать с перебоями. В качестве компенсации компания разослала клиентам SMS с подарком:

— Вам 10 ГБ на 3 дня. Чтобы трафик поступил, отправьте "1" на номер 7774 до 27.11.2025. Это компенсация за то, что услуги “Интернет Дома” сейчас могут работать с ограничениями. Скоро всё наладится!, — сказано в рассылке от Beeline.

По словам оператора колл-центра, эта была техническая неполадка. Сбои в работе уже устранены, и интернет снова работает стабильно. При этом остаются небольшие неполадки в приложении Janymda. Специалисты работают над их исправлением.







