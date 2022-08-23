Иллюстративное фото из архива "МГ" В департаменте полиции ЗКО рассказали, что 22-летний житель Уральска нашёл недорогую и хорошую мебель, которую рекламировали через сайт объявлений. Созвонившись с «мебельщиком», он перевёл 600 тысяч тенге. Но ни мебели, ни денег не дождался. Поняв, что его обманули, молодой человек обратился с заявлением в полицию. По данному факту ведётся досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество». Полицейским удалось выяснить, что злоумышленник находился в Павлодаре. К сожалению, установить личность и задержать преступника пока не удалось. Департамент полиции предупреждает - никогда не производите предоплату за товары или услуги, делайте все расчеты только по факту уже оказанных услуг или после того, как вам привезут товар.