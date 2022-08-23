Фото предоставлено Тимуром Ешевым От сборной Казахстана приняли участие на турнире 28 человек. В составе сборной были и уральские спортсмены: Аяулым Иманбай, Эрика Ганина, Амир Ислям и тренер Тимур Ешев. Как сообщил тренер Тимур Ешев, по итогам турнира казахстанцам удалось завоевать пять золотых медалей, восемь серебряных и восемь бронзовых. Итак, спортсменка Эрика Ганина из Уральска в возрастной категории 12-13 лет и в весе 40 килограммов завоевала золото и стала чемпионкой мира по муай-тай. Такие результаты были достигнуты уральцами впервые в истории в этом виде спорта. Амир Ислям в возрастной категории 14-15 лет и весе 81 килограмм завоевал серебро и стал двукратным призёром чемпионата мира по муай-тай. Стоит отметить, что в прошлом году спортсмен также занял второе место. Аяулым Иманбай в возрастной категории 10-11 лет и весе 32 килограммов заняла второе место по муай-тай и также заняла второе место по традиционному Вайкру. В прошли году Аяулым выиграла серебро по муай-тай и золото по традиционному вайкру в Тайланде. Тем самым Аяулым стала двукратной призёркой чемпионата мира.Фото предоставлено Тимуром ЕшевымФото предоставлено Тимуром ЕшевымФото предоставлено Тимуром Ешевым Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.