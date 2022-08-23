– Мы шли спокойно, разговаривали и буквально за секунды меня ударили сзади. Я даже среагировать не успела, буквально миг и я потеряла сознание. В кино это совсем по другому выглядит, а в жизни иначе. Страшнее всего было за внука. Я не знаю, каким нужно быть подонком, чтобы напасть на беззащитную пожилую женщину и ребёнка. Если он это сделал один раз, то в следующий раз возьмёт нож, кастет или камень. Он молча ударил, при себе у меня ничего ценного не было. Даже понятия не имею, что у него было в голове. Далее к нам подбежал молодой человек, который помог мне встать и дойти до дома. Сейчас я боюсь за внуков. Хочу, чтоб таких подонков не было и чтобы этот человек понёс строжайшее наказание, - рассказала пострадавшая Наталья Баклицкая.

– Есть свидетели, которые видели, как он убегал. Мы сразу же вызвали полицию и скорую, в момент задержания тот мужчина вёл себя неадекватно и ударил участкового. Маму забрали в больницу, у неё закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом носа, ушиб мягких тканей и ссадины. У ребёнка гематома на лице и царапины. На ночь маму оставили в больнице, там же её допросила опергруппа, однако до сегодняшнего дня нам никто не звонил. Кто этот мужчина, за что он избил мою маму с племянником, что ему грозит за это - мы ничего не знаем. На вид вполне приличный человек, молодой, одет был во всё чёрное. Сегодня мы сами пошли и попросили направление на судмедэкспертизу. Даже никто не смотрел камеры видеонаблюдения, всем этим занимались мы сами. Злоумышленника задержал сосед, камеры смотрел супруг, проводим все процедуры сами, - возмущается Ирина Баклицкая.

– Заявление сначала принимать не хотели, ссылаясь на то, что я всё равно уеду и не буду ждать окончания следствия. У мамы и детей были билеты на сегодня, они должны были из Саратова лететь в Москву, но планы пришлось изменить. Я шокирована произошедшим, страшно за детей, - говорит Галина Баклицкая.

– Услышав крики, я сразу же выбежал на улицу, начал искать и увидел его в 300 метрах отсюда. Он стоял и разговаривал с кем-то, на мои слова начал реагировать агрессивно, дёрнул руку и убежал. Но мы поймали его, приехали полицейские, надели на него наручники и увезли. Считаю, что этот человек опасен для общества, тем более он применил насилие в отношении пожилой женщины и ребёнка. Ранее я этого человека не видел, - рассказал сосед семьи, инспектор дорожной полиции Талгат Барасов.

– От всей нашей семьи выражаем благодарность Талгату Барасову, который оказал нам помощь и задержал нападавшего! Талгат - пример достойного сотрудника полиции, который исполняет свой долг круглые сутки , всегда защитит и поможет в опасный момент! - заключил Марченко.

Наталья Баклицкая и ее внук В редакцию «МГ» обратились супруги Дмитрий Марченко и Ирина Баклицкая. Они рассказали, что 21 августа около 20:00 мама Ирины с племянником вышли выгулять собаку в районе Самал-3. По дороге домой на них напал неизвестный мужчина, одетый во всё темное и нанёс несколько ударов женщине, от которых та упала и потеряла сознание. Далее он ударил ребёнка и убежал.Женщина сильно волновалась и не могла сдержать слёз. Дочь пострадавшей Ирина рассказала, что возмущена тем, что правоохранительные органы не торопятся расследовать это дело. По её словам, они сами задержали злоумышленника, осмотрели камеры видеонаблюдения, установленные возле здания супермаркета и даже прошли судмедэкспертизу.Женщина говорит, что теперь опасается выпускать детей одних. Ведь в последнее время в тихом и спокойном районе Самал-3 стали всё чаще появляться люди, злоупотребляющие алкоголем. Семья уже обратилась в консульство России (они граждане РФ) с просьбой посодействовать в решении сложившейся ситуации. После случившегося из Москвы приехала вторая дочь Натальи Александровны Галина. Она говорит, что также написала заявление в полицию с требованием наказать обидчиков её мамы и сына.Супруг Ирины Дмитрий Марченко говорит, что при задержании мужчина вёл себя крайне агрессивно, выражался нецензурно и даже пытался вырваться. Благо, его смог задержать сосед, который, к слову, является сотрудником полиции.Стоит отметить, что Дмитрий Марченко предоставил нам видео, на котором видно, как подозреваемый оказывал сопротивление и даже ударил сотрудника полиции.Между тем в пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что по подозрению в преступлении задержан 28-летний житель района Байтерек. В отношении него начато досудебное расследование по статье 293 УК РК «Хулиганство», сейчас мужчину отпустили под подписку о невыезде. К слову, ранее он уже был судим за аналогичное преступление.

