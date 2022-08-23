Фото предоставлено ДП ЗКО ДТП произошло 22 августа примерно в 12:30 на 63-ом километре трассы Подстепное –Илек. В пресс-службе департамента полиции ЗКО рассказали, что 27-летний водитель BMW направлялся в сторону Уральска и при обгоне Largus не справился с управлением и столкнулся с этим же авто. В результате аварии в Бурлинскую центральную больницу доставили двух пассажиров Largus. Пресс-секретарь Бурлинской центральной больницы сообщила, что пациенты в порядке, им сделали рентген и направили на амбулаторное лечение. Ведется досудебное расследование по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения».Фото предоставлено ДП ЗКОФото предоставлено ДП ЗКОФото предоставлено ДП ЗКО Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.