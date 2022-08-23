- Маршрут 30А и так редко ходит. На меня это изменение не повлияло, мне как раз в сторону аэропорта. Но другие как, особенно пожилые люди? Сейчас резко всё сменили, - негодует жительница Асель.

- Молодёжь ездит на работу, больные ходят в поликлинику Томарлы, а наши дети - в школу в Геологе. Нам удобно добираться на маршруте №59, но оставили лишь №58 А, он нам не с руки, - сетуют жители.

- Но жители Алгабаса и Таскалы категорически против того. Маршрут №51 должен вернуть свою схему, как и ходил все годы своего существования. Зачем доводить сейчас до крайности? Вообще на такие встречи нужно приходить готовыми к обсуждению и к диалогу, - высказался общественник.

Власти объяснили, что благодаря этому разгрузятся основные дороги. Изменения касаются многих пригородных автобусов, а также нескольких городских. Пригородные теперь не станут заезжать в город, у многих конечная остановка - рынок «Дина». Что касается маршрута №30 А, то он отныне не заезжает в микрорайон Нурсая, а следует по прямой до аэропорта. Именно это с утра рассердило торопящихся на работу жителей города, ведь в микрорайоне проживают несколько тысяч человек.Нарекание вызвало и изменение маршрута №59.Общественник Танат Нурумов поинтересовался у чиновников, почему 51-й маршрут меняет схему движения. На встрече представители городского отдела ЖКХ и пассажирского транспорта ответили, что проводилось изучение городской среды, для этого нанимали урбанистов из Алматы.Тем временем пассажиры убеждены, что изменение маршрутов на руку лишь перевозчика - теперь люди будут пересаживаться с одного на другой, а то и третий автобусы, лишь бы добраться до пункта назначения.