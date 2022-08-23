Это связано с высказываниями в интервью, которое посол Украины в Казахстане Пётр Врублевский дал казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Фото: МИД РК
Отрывок из интервью вызвал общественный резонанс из-за ответа посла на вопрос о его отношении к ситуации вокруг Украины и России.
В Совете Ассамблеи народа Казахстана «решительно осудили и считают недопустимыми» такие высказывания.
- Для нас чужд язык вражды, неприемлема и непонятна пропаганда этнической ненависти в любых ее проявлениях. Призываем всех казахстанцев не поддаваться на провокации, сеющие вражду и недоверие, и, напротив, беречь и укреплять мир в стране и единство народа ради настоящего и будущего наших детей, - говорится в заявлении.
В министерстве иностранных дел Казахстана сообщили, что состоялась встреча заместителя министра Ермухамбета Конуспаева с Петром Врублевским.
- В ходе встречи послу выражен протест в связи с его высказываниями в интервью. Казахстанской стороной высказана позиция о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства. Такие действия не должны наносить урон дружественным отношениям между государствами, - информировали в пресс-службе ведомства.
Отреагировали на высказывания и в соседней стране. Глава следственного комитета России поручил дать правовую оценку высказываниям Врублевского.
