- Состояние пациентки тяжёлое. Ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, линейный перелом лобной кости слева, переломы лонной и седалищной кости, - отметили в управлении.

Иллюстративное фото из архива "МГ" ДТП произошло 22 августа примерно в 13:30. Как проинформировали в департаменте полиции ЗКО, 69-летний водитель «Газели», направляясь по проспекту Абулхаир хана, около дома №76 наехал на 44-летнюю женщину. Она переходила дорогу вблизи нерегулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пострадавшую доставили в травмпункт городской многопрофильной больницы, а после осмотра госпитализировали в реанимацию. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что женщину уже перевели из реанимации в отделение политравмы.Ведётся досудебное расследование по части 1 статьи 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения».