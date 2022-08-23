Иллюстративное фото из архива "МГ" В Антикоррупционной службе Алматы сообщили, что экс-руководитель управления спорта Алматы и его подчинённые по предварительному сговору с директором ТОО похитил бюджетные 369 млн тенге. Они оформляли фиктивные договоры на аренду спортивного инвентаря, приобретение сертификатов и кубков в рамках государственного закупа и необоснованного перечисления деньги на банковские счета родственников директора ТОО. Иную информацию в интересах следствия не разглашают.