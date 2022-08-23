На месте работают 40 человек, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Уральске снизили давление воды из-за пожара на насосной станции Иллюстративное фото из архива "МГ Сообщение в ДЧС поступило 22 августа вечером. Пожар тушат до сих пор. Как рассказал Данабек Имангазин, начальник отдела по ЧС района «Астана» в Актобе, полигон ТБО исчерпал свои ресурсы. Отходы здесь лежат уже на глубине 10 и более метров. Огонь тушат, но мусор при взаимодействии с кислородом тлеет. За лето полигон ТБО горит уже в 13-ый раз. За нарушение процесса при складировании мусора «Табыс Актобе» оштрафовали на 495 тысяч тенге.
- Полигон эксплуатируется почти 20 лет, при возгорании мусора огонь локализуют, но отходы продолжают тлеть. Сейчас по соседству со старым полигоном обустраиваем новый. Полигон сдадут до конца сентября. Старый, где отходы высотой 15-20 метров, засыплют грунтом, - сообщил Асанали Кайдаров, исполняющий обязанности руководителя «Табыс Актобе».
До этого полигон горел 16 июля и седьмого августа. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фарида ЗАРИП