Иллюстративное фото из архива "МГ" В Уральском городском суде огласили приговор в отношении руководителя отдела медико-социальной экспертизы департамента труда и соцзащиты по ЗКО 60-летней Бакытжамал Беккужиной и врача-невропатолога поликлиники №2 57-летней Риммы Тельбаевой. Первая обвинялась в получении взятки, вторая - в посредничестве во взяточничестве. Из материалов дела следует, что Бакытжамал Беккужина неоднократно получала взятки в размере от 20 до 100 тысяч тенге за оказание содействия в присвоении и продлении инвалидности путём проведения освидетельствования и переосвидетельствования инвалидов. Женщина требовала деньги с инвалидов, у которых были такие диагнозы как болезнь Шейермана-Мау (патология, при которой наблюдается искривление позвоночника), болезнь Паркинсона, остеохондроз позвоночника, уточнённые поражения сосудов мозга, врождённая гидроцефалия, последствия инфаркта мозга и так далее. Всего было доказано 12 эпизодов на один миллион тенге. Врач-невропатолог Римма Тельбаева проходила по делу как посредник. Сама Беккужина во время судебных разбирательств вину свою признала в полном объёме, однако от дачи показаний отказалась. А вот Римма Тельбаева напротив, рассказала, что трое из свидетелей являются её пациентами и они обратились к ней с просьбой помочь установить им инвалидность без срока переосвидетельствования. Она обещала помочь, но сказала, что для этого необходимо 100 тысяч тенге - «отблагодарить кого нужно». Каждый из них принёс ей на работу по 100 тысяч тенге в конверте. Во всех трёх случаях она обращалась к своей коллеге Беккужиной через WhatsApp. В сообщении указывала анкетные данные пациента и что нужна третья группа бессрочно. Женщина раскаялась в содеянном. Приговором суда, Бакытжамал Беккужина признана виновной в совершении преступления по статье 366 УК РК «Получение взятки» и ей назначено наказание в виде штрафа в 60-кратной суммы взятки - 60 миллионов тенге. При вынесении приговора суд учёл чистосердечное раскаяние, возраст, состояние здоровья, наличие на иждивении 17-летней дочери, положительную характеристику, отсутствие судимости. Римма Тельбаева также признана виновной по статье 368 УК РК «Посредничество во взяточничестве» и ей назначено наказание в виде штрафа в размере 2/3 от 30-кратной суммы взятки в сумме шесть миллионов тенге. Суд учёл её чистосердечное раскаяние, положительную характеристику, отсутствие судимости и явку с повинной. Суд не стал лишать женщин свободы, однако пожизненно запретил занимать должности на государственной службе. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.