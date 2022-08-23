Меру пресечения изменили, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Окровавленная мама лежала в прихожей - сын жестоко убитой пенсионерки в Уральске Убитая Райхан Нигметова Об убийстве пожилой женщины в Казахауле (микрорайон в посёлке Зачаганск) стало известно вечером 10 марта этого года. Подробности произошедшего рассказал сын убитой. В полиции сообщили, что преступник забрал с места преступления золотые изделия: серьги, обручальное кольцо и печатку. 28 марта полицейские распространили видео с предполагаемой подозреваемой в убийстве. Шестого апреля начальник управления полиции Уральска Нурлан Бисенов заявил, что подозреваемую задержали. Она ранее не была судима и на учёте в органах внутренних дел не состояла. Во время обыска по месту жительства обнаружены вещественные доказательства - окровавленная одежда и нож. Позже уральский юрист сделал громкое заявление. С его слов, полицейские задержали не ту подозреваемую в убийстве 72-летней женщины. 22 августа для подозреваемой изменили меру пресечения. Если ранее она содержалась под стражей, то сейчас ей разрешено быть под домашним арестом.
- Постановлением специализированного следственного суда Уральск мера пресечения с «содержания под стражей» изменена на «домашний арест» сроком на один месяц, - сообщили в суде.
Основанием послужило, что необходимые следственные действия проведены в полном объёме, осталось приобщить заключение экспертизы. Также были учтены личность подозреваемой, отсутствие прежних судимостей, наличия постоянного места жительства и четверых малолетних детей. Четвёртый ребенок родился 19 августа в следственном изоляторе. Находясь под домашним арестом, она не может повлиять на объективность и всесторонность завершения досудебного производства. Постановление в законную силу не вступило.