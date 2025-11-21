Фельдшеры, водители и другие работники заявили, что хотят уважения, нормальных условий труда и достойной зарплаты.

Сотрудники скорой помощи Темиртау обратились к минздраву и казахстанцам. Они говорят, что работают в тяжёлых и опасных условиях, но получают очень мало, передаёт Orda.kz. Фельдшеры, водители и другие работники заявили, что хотят уважения, нормальных условий труда и достойной зарплаты. Сейчас их доход — около 200 тысяч тенге в месяц.

— Рыба гниёт с головы. Если руководство не предоставит нам нормальные условия работы (те же нормальные оборудованные машины, бригады, которые в полном составе выходят на вызовы, чтобы качественно обслуживать людей), на месте пациента может оказаться любой родственник любого из нас. И мы требуем от вас действий, чтобы это всё не оставалось на уровне слов, — рассказала одна из фельдшеров.

Работники требуют:

безопасные и адекватные условия труда;

честную и достойную оплату, соответствующую нагрузке;

относиться к сотрудникам с уважением, которого требует их профессия.

— Мы — сотрудники скорой медицинской помощи. И мы больше не можем молчать. Каждый наш рабочий день — это вызовы, риски, недосып, высокий стресс и огромная ответственность за человеческие жизни. Мы делаем свою работу достойно, честно и профессионально. Но взамен мы хотим получить элементарное — нормальные условия труда и справедливую оплату, — говорится в их обращении.

Власти региона ответили, что повышение зарплаты не входит в их полномочия. Дана Байкенова из управления здравоохранения Карагандинской области сказала, что оклады устанавливаются постановлением и едины по стране. По её словам, профсоюз поднимает вопрос о повышении зарплат сотрудникам скорой помощи.

20 ноября министр здравоохранения Акмарал Альназарова также прокомментировала ситуацию. Она отметила, что зарплаты медработников растут с 2020 года и увеличились примерно в 2,5 раза. С 1 января 2025 года внедрена новая система стимулирования, по которой врачи и фельдшеры могут получать дополнительные бонусы. На эти выплаты предусмотрено около 25 миллиардов тенге.

Ранее аналогичные проблемы поднимались в Костанае, Астане и Атырау. В Костанае работники скорой отмечают не только маленькие оклады, но и отсутствие полноценного отопления на станции, а также изношенный автопарк.



