Данное дело находится на контроле у дипломатов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, 27 февраля гражданка РК Юлия Ходева была задержана сотрудниками правоохранительных органов провинции Чжэцзян. – Девушка подозревается в хранении и распространении наркотических средств. Генеральное консульство РК в Шанхае связалось с Юлией Ходевой и с ее родными, которым была оказана консульско-правовая консультация, в частности, рекомендованы местные адвокаты. Представители посольства поддерживают связь с девушкой. Жалоб от Ходевой на условия содержания под арестом и здоровье нет, - сообщил Айбек Смадияров. По словам официального представителя МИД РК, следствие может продлиться до трёх месяцев. Дипломаты взяли вопрос под свой контроль. Напомним, 25-летняя Юлия Ходева была задержана 28 февраля в городе Хуанчжоу по подозрению в хранении и распространении наркотиков. Как рассказала мама девушки Оксана Ходева, Юлия находится в Китае на протяжении шести лет. До получения диплома девушке оставалось всего два месяца. В то, что девушка могла заниматься продажей наркотиков, женщина не верит.   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  