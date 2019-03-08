На западе Казахстана ожидается теплая погода. По данным РГП "Казгидромет", 9 марта в Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. Днем -2, ночью -12. В Атырау переменная облачность, погода без осадков. Днем столбики термометров покажут 5 градусов тепла, ночью -4. Облачная погода ожидается в Актобе. Днем -2, ночью -6. Теплая погода без осадков ожидает жителей Актау. Днем столбики термометров поднимутся до 13 градусов тепла, ночью +3.  