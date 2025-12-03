Министр Жулдыз Сулейменова подчеркнула, что все решения будут приниматься с учётом мнений экспертов и интересов учащихся.

Министр просвещения РК Жулдыз Сулейменова ответила на критику, высказанную депутатом мажилиса Болатом Керимбеком, относительно объёма учебной нагрузки в младших и средних классах.

На пленарном заседании депутат отметил, что текущая образовательная программа не учитывает возрастные особенности и возможности учащихся, и предложил скорректировать её.

Сулейменова пояснила, что сейчас действует утверждённый образовательный стандарт, находящийся на стадии апробации. Она добавила, что проверка и доработка стандарта продлятся до конца декабря, после чего специалисты подведут итоги и начнут разработку обновлённых учебных программ.

– В обществе, в том числе по содержанию математики в начальных классах, есть вопросы. Мы считаем их обоснованными. Также поступают предложения по содержанию лингвистических и естественнонаучных предметов. Сейчас мы вместе с экспертами и методологами вновь обсуждаем эти вопросы, — заявила министр.

Среди рассматриваемых тем — возможное объединение математики и геометрии, закреплённое в текущем варианте стандарта. При этом Сулейменова подчеркнула, что её ведомство выступает за сохранение отдельных естественнонаучных дисциплин, таких как физика, химия и биология, вместо их объединения в один предмет под названием «естественные науки».

Министр отметила, что все решения будут приниматься с учётом экспертных оценок и интересов учащихся, а ведомство готовит собственное предложение по сохранению отдельных предметов в школьной программе.