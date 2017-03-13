Фото общественного фонда "Атырау комек" Многодетная мама Гульдана вместе с отцом-инвалидом и шестью детьми живут в съемной однокомнатной времянке в микрорайоне "Жумыскер". Каждый месяц семье приходится выделять из скромного бюджете 20 тысяч тенге на оплату этой комнатушки. Самому старшему ребенку Гульданы 13 лет, а младшему всего 2 года. По словам женщины, ее супруг спился и сейчас от него нет никаких вестей, даже алименты детям отец не выплачивает. - Раньше, когда мой отец был здоров, я работала, и зарабатывала достаточно, чтобы прокормить всю семью. Но 2 года назад папу сбила машина, и он остался инвалидом. Мне пришлось оставить работу и ухаживать за отцом. Человек, сбивший отца, полностью избежал наказания, и дело закрыли, - рассказывает Гульдана. После того, как многодетная мама ежемесячно рассчитывается за квартиру и погашает кредит, взятый на лечение сына,у семьи остается совсем немного средств, чтобы прокормить себя. По словам Гульданы, ее отцу-инвалиду постоянно нужны лекарства. Спасает то, что хозяин времянки - человек с пониманием, не торопит с оплатой. Условия в комнате не самые лучшие - в доме сырость.Фото общественного фонда "Атырау комек" - Сегодня я буду рада любой помощи. Сейчас нам очень нужны продукты, лекарства и деньги, а также консультация грамотного юриста для решения наших проблем, - рассказывает Гульдана. Если вы желаете помочь семье, можете позвонить по номерам: 8701-424-57-00, 8777-500-82-83