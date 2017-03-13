Трагедия произошла еще 2 марта в селе Приуральное Бурлинского района ЗКО, но стало известно об этом только сейчас, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". suicid Тело подростка нашли у себя дома. Стало известно, что девочку воспитывал папа, матери у нее не было. На момент случившегося отец был на работе. Причины, подтолкнувшие школьницу покончить собой, выясняются. Ирина ШУКЛИНА