Люди жалуются, что в их домах уже появились трещины. Горожане опасаются за свою безопасность. Путепровод в районе депо был перекрыт для движения неделю назад. Подрядчики сразу же начали демонтажные работы. С этих пор местные жители потеряли покой. - Долбят так, что мой дом весь трясется. В нем появились трещины, которые увеличиваются. Диван трясется. Почему нельзя было подумать о местных жителях? Людей ведь можно на время переселить. Дом и так старый. Он может рухнуть, - возмущается Валентина ВАСИЛЬЕВА. В городском отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог отметили, что проект прошел госэкспертизу и приспособлен для населенного пункта. - Подрядчики ведут демонтаж подходов к мосту, перил и опор освещения. Работает крупногабаритная спецтехника. Есть, конечно, неудобства для местных жителей. Но никаких разрушений работы вызвать не должны, - отметил заведующий сектором городского отдела ЖКХ, ПТ и АД Ержан АУБАКИРОВ. Отметим, что работы по реконструкции путепровода рассчитаны на 24 месяца.