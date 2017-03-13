Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе акима города, основное празднование пройдет на новой площади 22 марта в 10.00. - 17 марта в 16.00 во дворце школьников пройдет фестиваль детского творчества. 22 марта на новой площади будет организована концертная программа вокальными, хореографическими и театральными коллективами области. Кроме того, там же на площади пройдут соревнования по тогыз кумалаку, асық ату и қазақша курес, - отметили в пресс-службе акима города. Стоит отметить, что в этом году впервые празднование Наурыза пройдет не в центре Уральска, а на новой площади между 6 и 7 микрорайонами.