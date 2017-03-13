В Актау изучают обстоятельства самоубийства солдата-срочника
ЧП произошло 10 марта в одной из воинских частей Актау. Труп солдата обнаружен в душевой комнате. 11 марта тело погибшего военнослужащего отправили из Актау на родину - в Костанайскую области. Мама погибшего в Актау матроса не верит в самоубийство сына, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото с сайта kstnews.kz
По сообщению пресс-службы Министерства обороны РК, военнослужащий срочной службы ВМС Актауского гарнизона «в результате неосторожного обращения с оружием получил ранение, несовместимое с жизнью».
- В результате неосторожного обращения с оружием погиб военнослужащий войсковой части 29011, матрос срочной службы Шишимбаев М.А. В настоящее время проводятся следственные мероприятия по выяснению всех обстоятельств, - говорится в официальном сообщении.
Тело 19-летнего солдата-срочника войсковой части 29011 было обнаружено в душевой комнате. Выстрел был произведен в голову. Специалисты судебно-медицинской экспертизы Мангистауской области провели вскрытие, но результаты будут позже.
В военной прокуратуре Актауского гарнизона отметили, что солдата могли довели до самоубийства.
- Мы провели свою экспертизу, но родные решили провести повторную экспертизу уже в Костанае. Возбуждено дело по статье «Доведение до самоубийства». Проверяются все версии, не исключаем, что имели место факты неуставных отношений, - сказал военный прокурор Актауского гарнизона Рустам Ходжаев.
Мама погибшего в Актау матроса-срочника Айсулу Култасова из села Есенколь Карабалыкского района призналась изданию "Костанайские новости", что никогда не поверит в то, что ее сын добровольно расстался с жизнью.
Она говорит, что сын никогда не жаловался, находясь в армии. Часто звонил и планировал связать свою жизнь с военной службой.
- Мне он никогда не жаловался, звонил 8 марта, поздравлял с праздником. Незадолго до трагедии он и вовсе сказал, что желает остаться служить по контракту, говорил, что ему все нравится. Мы не были против, просили за нас не переживать. Единственное, спросили: погостить хоть приедешь? Он ответил, что обязательно приедет. Сейчас тело сына находится в Костанае, там находится мой брат, будет вскрытие. Но, конечно, я никогда не поверю в то, что мой сын мог пойти на суицид, - говорит Айсулу Култасова.
Регина ЯСНАЯ
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!