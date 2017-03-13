От 250 до 300 человек было эвакуировано из торгового центра Атырау в результате распыления газа неизвестного происхождения, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". img_3628 По сообщению пресс-службы, подозреваемые установлены, сколько человек задержано в интересах следствия не уточняется. - 11 марта в торговом доме "Насиха" имел место факт хулиганских действий - нарушители разбрызгали газ неизвестного происхождения. Подозреваемые установлены, ведется расследование. Пострадавших нет, - рассказала пресс-секретарь областного ДВД Гульназира МУХТАРОВА. Ерлан ОМАРОВ