В отделе ЖКХ объяснили, зачем засыпают старым асфальтом ямы на дорогах, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". WECpYQngKFc Фото из соцсетиКак рассказал заведующий сектора ЖКХ Уральска Ержан АУБАКИРОВ, конкретного графика засыпания ям на дорогах у них нет. - Все большие ямы на городских дорогах силами ТОО "Жайык таза кала" мы засыпаем старым асфальтом. Это делается в первую очередь для беспрепятственного движения общественного транспорта. Какого-либо графика: где и когда мы будет проводить эту работу, у нас нет, 12 марта мы полностью отработали улицу Гагарина, - пояснил Ержан АУБАКИРОВ. Также Ержан АУБАКИРОВ отметил, что к ямочному ремонту в городе еще не приступали. Его планируют начать уже в начале апреля, если позволят погодные условия. Между тем, опыт засыпания дыр в дорожном полотне в Уральске уже есть. В 2016 году, когда снег растаял вместе с асфальтом, ЖКХ также засыпало ямы старым асфальтом. Напомним, в редакцию "МГ" обратились жители города, которые стали очевидцами странного "ямочного" ремонта дорог в городе.