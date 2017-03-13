Фото очевидцев По словам пресс-секретаря ДВД области Гульназиры МУХТАРОВОЙ, ДТП произошло 12 марта в 8.10 утра в микрорайоне "Жумыскер". - Автомашина марки "ВАЗ 21723" на регулируемом перекресте проехала запрещающий знак светофора и совершила столкновение со служебным транспортом автомашиной "Фольскваген поло" полицейского автопатруля, - рассказала Гульназира МУХТАРОВА. Как выяснилось, после ДТП трое пассажиров ВАЗа пострадали, они получили первую медицинскую помощь, но от госпитализации отказались. - В отношении водителя ВАЗ был составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК. Стоит отметить, что водитель ранее привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. А патрульная машина в момент аварии находилась на закрепленном маршруте и осуществляла надзор за дорожным движением, - сообщила Гульназира МУХТАРОВА.