В салоне остановленного в районе села Чапаево автомобиля, в котором ехали полицейские и местный житель, были найдены три пары сайгачьих рогов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал и. о. природоохранного прокурора Даурен ТАЖГАЛИЕВ, во время рейда 25 февраля была остановлена автомашина "Ниссан", в которой находились двое полицейских и житель одного из поселков области. - Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными редкого вида". Всего с начала 2017 года по данной статье возбуждено 10 уголовных дел. Однако из-за мягкого наказания меньше фактов браконьерства именно на сайгаков не становится. Если сравнить показатели 2014 и 2016 годов, то в пять раз увеличилась регистрация уголовных правонарушений по факту охоты на этот вид животных, - отметил Даурен ТАЖГАЛИЕВ. Между тем, только за два месяца этого года было обнаружено 40 туш отстрелянных сайгаков и изъято было 176 рогов. - В целом за последние три года было изъято 248 туш сайги, а рогов - 1117 штук. Это свидетельствует о том, что 337 туш остались отстреленными без контроля, - заявил Даурен ТАЖГАЛИЕВ. - Самое большое количество рогов было зарегистрировано в Уральске и в Зеленовском районе. То есть браконьеры беспрепятственно проехали через пять районов области. Стоит отметить, что все браконьеры отделались либо штрафами, либо ограничением свободы до 1,5 лет.