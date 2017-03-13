Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал и. о. природоохранного прокурора Даурен ТАЖГАЛИЕВ, во время рейда 25 февраля была остановлена автомашина "Ниссан", в которой находились двое полицейских и житель одного из поселков области. - Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными редкого вида". Всего с начала 2017 года по данной статье возбуждено 10 уголовных дел. Однако из-за мягкого наказания меньше фактов браконьерства именно на сайгаков не становится. Если сравнить показатели 2014 и 2016 годов, то в пять раз увеличилась регистрация уголовных правонарушений по факту охоты на этот вид животных, - отметил Даурен ТАЖГАЛИЕВ. Между тем, только за два месяца этого года было обнаружено 40 туш отстрелянных сайгаков и изъято было 176 рогов. - В целом за последние три года было изъято 248 туш сайги, а рогов - 1117 штук. Это свидетельствует о том, что 337 туш остались отстреленными без контроля, - заявил Даурен ТАЖГАЛИЕВ. - Самое большое количество рогов было зарегистрировано в Уральске и в Зеленовском районе. То есть браконьеры беспрепятственно проехали через пять районов области. Стоит отметить, что все браконьеры отделались либо штрафами, либо ограничением свободы до 1,5 лет.