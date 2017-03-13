В пригородном поселке Курсай сегодня утром, 13 марта, местные жители обнаружили труп неизвестного мужчины, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".Фотографию тела, лежащего в грязи распространили в социальных сетях. В сопроводительном звуковом файле очевидец рассказывает, что труп обнаружен в поселке Курсай, который относится к Балыкшинскому сельскому округу. - Полицейские только подъехали на место, - рассказывает очевидец. На фото мужчина средних лет без верхней одежды, в кофте, в приспущенных кальсонах и без обуви. С головы до ног измазан грязью. В пресс-службе ДВД данный факт пока не комментируют. Дежурный городского отдела полиции №1 факт обнаружения трупа подтвердил и сообщил, что его нашли в данном поселке ранним утром.