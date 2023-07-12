12 июля в рамках президентского указа №232 от 24 мая 2023 года, заместитель акима района Муктар Нурмаков совершил торжественную церемонию награждения многодетных матерей города. Признание и благодарность были выражены М. Олейниковой, Ж. Шалабаевой и Б. Айсагуловой, которые были удостоены знаков отличия "Алтын алқа" и "Күміс алқа".

Каждая из награжденных является примером преданности и силы духа, уделяя много времени и усилий воспитанию и развитию своих детей. Указ Президента Республики Казахстан от 24 мая 2023 года №232 подчеркивает важность роли семьи в обществе и призывает поддерживать и поощрять таких невероятных матерей.

В свою очередь, заместитель акима района Муктар Нурмаков отметил важность семейных ценностей для казахского народа и восхитился преданностью и любовью, которую многодетные матери несут своим семьям и обществу. Он призвал жителей района и всей страны поддерживать и развивать традиции заботы о семье и благополучии детей.

Не только в столице, но и в других городах Казахстана также отмечаются достойные примеры материнской любви и преданности. В соответствии с указом Президента №243 от 07 июня 2023 года, аким района Еркебулан Ихсанов и города Арсен Баяндыков торжественно наградили многодетную мать Д. Сисенову, вручив ей почетную награду "Күміс алқа".

На церемонии награждения присутствовали представители городской и районной администрации, а также близкие родственники многодетных матерей. Все присутствующие выразили теплые пожелания и слова поддержки, высоко оценивая жертвенность и самоотверженность матерей, которые с гордостью выполняют свою жизненно важную роль в обществе.

Такие мероприятия становятся важной традицией для Казахстана, отмечая и восхваляя заслуги матерей в укреплении семейных ценностей и процветании общества. Достойное признание и почести, врученные многодетным матерям, служат вдохновением и примером для всех граждан, стремящихся создать крепкую и любящую семью, на которой строится благополучие страны.