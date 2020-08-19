Иллюстративное фото из архива "МГ" - Пандемия коронавирусной инфекции не закончилась. Мы должны быть готовы к возможной новой волне, которая ожидается вместе с сезоном ОРВИ и гриппа уже в октябре. Министерство здравоохранения совместно с местными исполнительными органами активно готовятся к предстоящему осенне-зимнему периоду. В аптеки страны поставлены более 10 млн упаковок лекарственных препаратов, единый дистрибьютор обеспечил медорганизации республики месячным запасом лекарств, и до 30 сентября сформирует дополнительно двухмесячный запас на сумму 24 млрд тенге. На базе СК-Фармация создан Республиканский стабилизационный фонд, а также 11 региональных стабилизационных фондов, - написал Алексей Цой. Как стало известно, для дооснащения больниц дополнительно закупается 2 578 аппаратов ИВЛ, в том числе 1500 у отечественных товаропроизводителей, 1078 за счет средств местного бюджета, спонсорской помощи и средств Всемирного банка. 23 890 коек будут обеспечены кислородом, в том числе, 13 153 посредством кислородных концентраторов, а до октября 2020 года все районные больницы страны планируется на 100% обеспечить цифровыми рентген-аппаратами. - Все помним очень сложный опыт распространения коронавирусной инфекции в июне-июле текущего года, когда медицинские организации не справлялись с потоком пациентов. Для недопущения подобных ситуаций в будущем, и в целях готовности инфекционной службы к новой возможной волне коронавируса, Межведомственной комиссией принято решение о строительстве новых 13 инфекционных больниц на 2,7 тысяч коек, по аналогии с теми, которые были построены в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент. Они будут возведены в Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Северо-Казахстанской, Атырауской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской областях и в городе Алматы. Акиматами регионов выделены земельные участки и проводятся процедуры выбора подрядных организаций в соответствии с законодательством о государственных закупках. Заказчиками также выступают акиматы регионов, финансирование предусматривается за счет средств экономии Дорожной карты занятости и местных бюджетов. Стоимость каждой инфекционной больницы формируется каждым акиматом самостоятельно. Также в настоящее время, проводится работа по заблаговременному формированию штатного расписания данных больниц, так как в октябре, в случае необходимости, они уже должны оказывать медицинскую помощь, - сказал министр. По мнению Алексея Цоя, все эти меры позволят повысить доступность, качество оказания медицинской помощи в условиях пандемии, обеспечить безопасность персонала и пациентов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.