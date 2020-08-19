В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что служебный автомобиль марки Chevrolet Malibu, принадлежащий акимату Теректинского района, был остановлен на трассе Уральск-Бурлин, сегодня, 19 августа, примерно в 15.00. - При проверке документов были выявлены нарушения. Отсутствовал технический осмотр и путевой лист, за что были составлены административные протоколы по ч.9 статье 590 КоАП РК "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств" и ч.1 статьи 612 КоАП РК "Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления", - пояснили в ведомстве. Стоит отметить, автомобиль водворили на штрафстоянку. Однако по пути водитель служебного авто высадил двух пассажирок, похожих на жену и дочку акима Теректинского района Адиля Жоламанова. Однако Адиль Жоламанов в телефонном разговоре с журналистом данную информацию опроверг и сказал, что его жена и дочь находятся дома. В 18.00 в аппарате акима Теректинского района все же подтвердили, что в машине находились супруга и дочь Адиля Жоламанова. - Водитель отдела земельных отношений должен был отвезти жёсткий диск в город. По дороге решил подвезти семью акима района в город, так как ему было по пути. Однако забыл взять путевой лист, - сообщили в районном акимате.

