Экс-глава облспорта не погасил задолженность в полном объеме, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как сообщили в пресс-службе Костанайского областного суда, Муслим Ундаганов, отбыв 7 лет 3 месяца лишения свободы, то есть предусмотренный законом срок, обратился в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении.
– Постановлением суда № 2 города Костаная осужденный Ундаганов был освобожден условно-досрочно от наказания с неотбытым сроком 2 года 6 месяцев 16 дней с установлением пробационного контроля. Основанием для удовлетворения ходатайства осужденного Ундаганова о его условно-досрочном освобождении послужила информация, представленная государственным судебным исполнителем департамента юстиции ЗКО Папашевой, согласно которой на сегодняшний день у должника Муслима Ундаганова полностью погашена в солидарном порядке его доля по приговору суда в размере 51,8 млн тенге. Указанные обстоятельства наряду с примерным поведением осужденного были судом первой инстанции приняты во внимание, в связи с чем Муслим Ундаганов был условно-досрочно освобожден, - сообщили в пресс-службе Костанайского областного суда.
Позже выяснилось, что информация, предоставленная государственным судебным исполнителем, не соответствует действительности и у Муслима Ундаганова имеется непогашенная задолженность в размере более 67,4 млн тенге.
Между тем в ходе проведенной прокуратурой Костанайской области проверки установлено, что информация, изложенная в письме государственного судебного исполнителя, не соответствует действительности.
– Государственный судебный исполнитель ввела судебные органы в заблуждение. Кроме того, с постановлением суда не согласна и потерпевшая сторона в лице руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Западно-Казахстанской области» Есендирова, который указал, что причиненный осужденными, в том числе и Муслимом Унгадановым, их учреждению ущерб на сегодняшний день полностью не возмещен. Есендиров категорически возражал против удовлетворения ходатайства осужденного. Таким образом, в удовлетворении ходатайства осужденного Ундаганова о его условно-досрочном освобождении от дальнейшего отбытия наказания отказано. Суд постановил осужденного Ундаганова взять под стражу. Срок отбытия наказания исчислять с момента его задержания. Жалоба потерпевшей стороны была удовлетворена, - отметили в пресс-службе Костанайского областного суда.
Исполнить постановление суда поручено департаменту полиции ЗКО и ДУИС по ЗКО.
Кроме этого, прокуратура ЗКО начала служебное расследование в отношении государственного судебного исполнителя Папашевой за предоставление недостоверное информации.
Стоит отметить, экс-главу облспорта изначально приговорили к 12 годам
лишения свободы с конфискацией имущества. Он был обвинен в создании преступной группы и хищении бюджетных средств. В последующем срок наказания был снижен до 9 лет. Бывший руководитель Муслим Ундаганов отбывал срок в учреждении максимальной безопасности 161/2 КУИС МВД РК.
14 ноября 2019 года в YouTube распространилось видео, которое предположительно было снято в учреждении УК-161/2 города Костанай. На кадрах можно было увидеть четверых мужчин, которые сидели в комфортабельной комнате с большим телевизором и якобы ели бешбармак и пили алкогольные напитки (автор видео утверждает, что пили они виски). Один из мужчин был похож на экс-руководителя управления физической культуры и спорта ЗКО Муслима Ундаганова
.
На днях адвокат Абзал Куспан сообщил, что ходатайство
об условно-досрочном освобождении было удовлетворено апелляционной коллегией Костанайского областного суда.
