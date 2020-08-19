По данным РГП "Казгидромет", 20 августа в Уральске ожидается облачная погода без осадков. Днем столбики термометров покажут 23 градуса выше нуля, ночью +11. Дождь с грозой синоптики прогнозируют в Атырау. Днем +30, ночью +17. В Актобе переменная облачность, днем +22, ночью +10. Лишь в Актау ожидается солнечная погода без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до 32 градусов жары, ночью +22. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.