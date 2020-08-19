Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, сельчанин выращивал 1898 кустов конопли во дворе своего частного дома. Кроме этого, полицейские нашли и изъяли у мужчины более одного килограмма сушеной марихуаны. – В настоящее время начато досудебное расследование по двум статьям УК РК - "Незаконное обращение с наркотическими средствами без цели сбыта" и "Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества", - отметили в полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.