Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, для безопасности движения общественного транспорта принято комиссионное решение об изменении схемы организации дорожного движения. Так, одностороннее движение организовано по улице Лермонтова в южном направлении на участке от улицы Д.Нурпеисовой до улицы Досмухамедова.