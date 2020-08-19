Мужчина ехал на легковом авто, из переднего окна которого наполовину высунулся ребенок, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Отец ехал с высунутым из окна машины малолетним сыном в Уральске Скриншот с видео взятое с паблика mamochki_uralska_vmeste_new На видео, которое было размещено в группе mamochki_uralska_vmeste_new в Instsgram, запечатлено, как автомобиль едет по путепроводу в районе автопарка, а из окна наполовину высунулся малолетний ребенок. Мнения читателей разделились, судя по комментариям под видеороликом. Многие считают, что этот поступок не допустим и может привести к трагедии. - Затормозит и вылетит ребенок из окна. Горе-папаша, - написала в комментариях под видеороликом пользователь nurlanbekkyzy. Другие же стали высказывать недовольство в адрес автора. - За рулем с телефоном штраф вам, - прокомментировал видео пользователь sayan20098. В департаменте полиции ЗКО отметили, что за рулем авто был отец, его личность была установлена, более того, его уже привлекли к адмответственности. - В ходе мониторинга социальных сетей был выявлен факт нарушения безопасной перевозки детей. На фото видно, как из окна автомашины ВАЗ почти наполовину высунулся сидящий на переднем сидении ребенок. Дети должны находится в специальном детском удерживающем устройстве, - пояснили в ведомстве. В департаменте полиции ЗКО отметили, что мужчина, сидящий за рулем авто, из-за своей беспечности подверг жизнь и здоровье сына опасности. - Водитель авто был привлечен к административной ответственности по ч.1 статьи 593 КоАП РК "Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения", - пояснили в департаменте полиции ЗКО. Согласно статье, отцу ребенка грозит штраф в размере 5 МРП (13890 тенге). Стоит отметить, что с начала этого года в области зарегистрировано 20 ДТП с участием детей, где один ребенок погиб и 22 получили различные травмы. cMlj7waxy5I Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Видео взято из группы mamochki_uralska_vmeste_new в Instsgram