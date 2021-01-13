Иллюстративное фото из архива "МГ" Школы будут самостоятельно определять, какие предметы будут преподавать в штатном режиме в выпускных классах, сообщила вице-министр образования и науки Шолпан Каринова. С 11 января началось обучение в штатном режиме в 9,11 классах общеобразовательных школ, 10,12 классах международных школ и НИШ. Уроки по 70% школьных предметов проводятся в штатном формате, 30% – в дистанционном. - Какие предметы будут вести дистанционно, какие будут вести в штатном режиме – определяет каждая школа самостоятельно, исходя из потребности и необходимости каждого учебного заведения, – сообщила Шолпан Каринова на брифинге в СЦК. Отметим, что ранее в МОН, управлении образования Нур-Султана называли конкретные предметы, которые будут преподаваться дистанционно и в штатном режиме в выпускных классах. Шолпан Каринова также пояснила, почему из расписания для выпускных классов нельзя исключить уроки по физкультуре. - Во-первых, это предмет, который входит в инвариантную часть, то есть в обязательную часть учебной нагрузки детей. Второе – немногие согласятся с тем, что физкультура не нужна. Тем более сейчас, когда речь идёт о сохранении безопасности здоровья детей, наверное, физкультура нужна в первую очередь. При этом каждая школа самостоятельна в выборе предметов, которые должны вести в штатном режиме. Для того, чтобы быть в физической форме, чтобы сохранить здоровье, вести здоровый образ жизни, уроки физкультуры необходимы именно в этот период, – отметила вице-министр. Также в школах разрешено проводить индивидуальные консультации в группах до пяти детей, чтобы восполнить потери знаний. - Необходимо отметить, что с этими категориями детей педагоги всегда и в обычных, прежних форматах работали. Продолжительность этих консультаций также зависит от того, какая необходимость есть у детей, как видят разрешение этой ситуации сами педагоги. Во всех случаях решение по штатному обучению принимается совместно с главными государственными санитарными врачами соответствующих территорий, – сообщила вице-министр. По данным местных исполнительных органов, 260 тысяч учащихся выпускных классов начали обучение в штатном формате. В целом, из 3,4 млн казахстанских школьников 2 млн сейчас продолжают обучение дистанционно (58,3%) и 41,7% обучаются в штатном формате.