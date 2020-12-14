Компания известна в нашей области как одно из передовых растениеводческих крестьянских хозяйств, занимающихся выращиванием зерновых культур, а также как официальный дилер мирового производителя сельхозтехники Россельмаш. - У нас работает небольшой коллектив из 14 человек. Это высококвалифицированные универсальные специалисты, которые занимаются всем процессом нашей рабочей деятельности: весной на тракторах вспахивают землю и сеют семена, летом занимаются ремонтом и подготовкой комбайнов и другой сельхозтехники к уборке урожая, в начале осени убирают урожай. И так как в основном работы у нас сезонные, мы попутно занялись переработкой зерна и производством муки на собственной мельнице,- рассказал руководитель предприятия «Орал Агро» Рамин Кабуев. – Таким образом, наша круглогодичная рабочая деятельность позволяет на сегодняшний день создавать продукт первой необходимости, который мы готовы реализовать по доступной стоимости. Продукция пакуется в мешки весом 50 кг. Муку высшего сорта реализуем оптом по цене 7000 тенге. По словам руководителя предприятия, компания предлагает партнерское сотрудничество хлебопекарням, кондитерским и предприятиям по производству макаронных и других мучных изделий нашей области. - В приготовлении хлебобулочных, кондитерских либо макаронных изделий есть определенная технология, и как основной ингредиент используется определенный вид муки. Наше предприятие готово производить на заказ для партнеров тот или иной вид этого продукта. Для производства муки мы используем собственное сырье – отборную пшеницу, и продукт готовится по всем надлежащим нормам ГОСТа, - рассказал Рамин Кабуев. Кроме того, компания «Орал Агро» готова сотрудничать с предприятиями соседних регионов - Атырауской, Актюбинской и Мангыстауской областей. Обращаться по телефону: +7 705 440 04 00