Также до конца этого года планируют сделать фасадную подсветку центральной мечети в городе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". тендер Фото предоставлено Жандосом Дуйсенгалиевым Как сообщил руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск Жандос Дуйсенгалиев, в этом году они реализовали проект фасадно-архитектурное освещение для домов и зданий по городу Уральск. - Мы сделали фасадное освещение на 35 зданиях. По улице Сырыма Датова, напротив супермаркета "Алтындар", три многоквартирных дома мы сделали с LED-освещением. Там же создали контурное освещение. Также провели работу по центральным улицам, к примеру по проспекту Нурсултана Назарбаева мы преобразили старые здания, которые были построены в XIX и в начале XX века. К этим зданиям мы подобрали светлые тона освещения, которые подчеркнут архитектурный дизайн старых зданий. До конца года нам осталось осветить три здания, это здание юстиции (на пересечении проспектов Абая и Нурсултана Назарбаева), также департамент экологии ЗКО (по проспекту Нурсултана Назарбаева), а также центральную мечеть по проспекту Абая, - рассказал Жандос Дуйсенгалиев. Напомним, что в этом году в Уральске также было благоустроено 11 дворов на сумму 400 миллионов тенге. Проектом были предусмотрены работы по обустройству подъездных путей, укладка асфальтобетонного покрытия, установка детских игровых и спортивных площадок, также специальные места отдыха для местных жителей. Кроме того, согласно проекту у подъезда были установлены новые скамейки, урны и новые светодиодные лампы. В 2021 году планируется благоустроить 19 дворов. В настоящее время для этого ведётся разработка проектно-сметной документации. С жителями домов, КСК и старшими по дому десяти дворов уже сделали согласование. Остальные эскизные проекты планируют доработать до конца этого года.