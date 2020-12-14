Годовалого Эмира Мухамбета прооперировали 8 декабря в Москве. Малыш чувствует себя хорошо, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Малышу из Уральска с деформацией черепа провели операцию за границей В сентябре этого года мы объявляли сбор для маленького жителя Уральска. У годовалого Эмира Мухамбета врачи диагностировали краниостиноз, тригоноцефалия, перинатальное поражение центральной нервной системы гипосического генеза. Мальчик страдал от постоянной рвоты, внутричерепного давления, у него развилось косоглазие и аллергия на определенные продукты. Кроме этого, у малыша наблюдалась ярко выраженная деформация черепа. Малышу требовалась срочная операция, которую согласились провести московские врачи. Тогда неравнодушные граждане помогли семье собрать часть денег на операцию. По словам мамы Эмира Айсулу Сартовой, 8 декабря в Москве малышу провели операцию, которая длилась четыре часа. – Операция стандартная, врачи говорят, что все прошло хорошо. Кости уже твёрдые и были сложности, это нормально для его возраста. Но после операции упали давление и гемоглобин. Сын около пяти часов находился на искусственной вентиляции легких. Потом начал дышать самостоятельно. Ребенок был слаб, когда его переводили в палату. К вечеру опять гемоглобин упал и ночью делали переливание крови. Вроде потом уже состояние нормализовалось. Три дня Эмир не мог стать на ноги, и только вчера (12 декабря - прим. автора) он начал ходить. Сама операция длилась четыре часа, а с учетом наркоза и подготовки - почти 5,5 часов. Благодарю всех, кто переживал за нас, - рассказала Айсулу Сартова.  