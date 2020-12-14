По информации Министерства труда и социальной защиты населения РК, с января по ноябрь 2020 года выплатами государственного пособия по многодетности в среднем охвачено 389,2 тысячи семей на общую сумму 214,2 миллиарда тенге. В ноябре его получили 413 400 казахстанских многодетных семей, а общая сумма составила 22,5 миллиарда тенге. Таким образом средний размер одной месячной выплаты в предыдущем месяце был равен 54 427 тенге.Казахстанская семья считается многодетной, когда в ней воспитываются четверо и более детей. Это могут быть несовершеннолетние малыши и студенты очной формы обучения, не достигшие 23-летнего возраста. Когда старшим детям исполняется 18 лет, студентам 23 года или они перестают учиться в университете, то семья перестает быть многодетной и перестает получать пособия. И снова становится таковой при рождении младшего ребенка. При этом размер дохода семьи не имеет значения, как, например, в случае с адресной социальной помощью. То есть государство безоговорочно выплачивает данные пособия всем многодетным семьям в утвержденных размерах.Для простоты расчетов можно отметить, что многодетной семье положено по 4 МРП на каждого ребенка. Это 11 112 тенге в текущем году. По количеству детей пособия делятся следующим образом: 4 ребенка - 16,03 МРП или 44 532 тенге в текущем году. 5 детей - 20,04 МРП или 55 672 тенге. 6 детей - 24,05 МРП или 66 811 тенге. 7 детей - 28,06 МРП или 77 951 тенге. 8 детей и более - 32 МРП или 88 896 тенге и на каждого последующего ребенка по 4 МРП. Самое большое количество детей, включая несовершеннолетних и студентов, в одной семье в Казахстане пока достигало только 16 человек, поэтому самое большое пособие могло составлять 64 МРП или 177 792 тенге в этом году. Напомним, что новые пособия для семей с восемью и более детьми начали получать с июля этого года, но при этом вступили в силу задним числом – 1 января 2020 года. Поэтому в июле такие многодетные семьи получили не только обновленные пособия, но и разницу между старыми и новыми выплатами за предыдущие полгода.