Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции в РК, за прошедшие сутки, 13 декабря, в стране было зарегистрировано 747 новых случаев заболевания коронавирусной инфекций, из них 41 случай пришелся на ЗКО. Всего в стране подтверждено 142 325 случая, из них 8564 в ЗКО. - На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 13 998 человек, среди которых 1 041 ребенок. В стационарах находится 4 139 пациентов. 240 человек находятся в тяжелом состоянии, 35 – крайней степени тяжести, 40 - на аппаратах ИВЛ, - пояснили в МВК РК. Стоит отметить, также за прошедшие сутки было зарегистрировано 17 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19. - С 1 августа зарегистрировано 43 952 заболевших, случаев с летальным исходом - 464, всего выздоровели – 31 519 человек, - отметили в МВК РК.