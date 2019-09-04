Женщина уверена, что ее муж спас женщину, а когда пытался уехать с места происшествия сбил парня, прыгнувшего на капот его автомобиля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
30 августа в социальной сети появилось сообщение, в котором родные погибшего в ДТП парня просили откликнуться свидетелей инцидента возле гостиницы "Виктория".
- Родители, потерявшие сына, просят откликнуться свидетелей и Всех, кто располагает информацией о драке и ДТП, произошедшей в ночь на субботу (24.08.2019 г) в районе 4 микр., возле гостиницы "Виктория". Произошла драка с наездом автомобиля "Киа Рио". Совершил наезд на Серебрякова Игоря Александровича. В результате полученных травм он скончался на месте происшествия. Если Вы оказались оказались свидетелями драки и ДТП, или у Вас есть запись с телефона, видео записи с регистраторов, нам нужна Ваша помощь. Игорь был добрым, умным, отзывчивым,молодым парнем. Не оставайтесь равнодушными к чужому горю, - говорится в обращении, распространенном в соцсетях дядей погибшего Игоря Серебрякова.
Игорю был 21 год. В апреле он вернулся из армии.
Как выяснилось позже, помимо ДТП, между двумя компаниями мужчин произошла еще и драка, в результате которой молодой парень оказался под колесами авто и погиб на месте.
3 сентября в редакцию "МГ" обратилась супруга мужчины, который был за рулем автомобиля "Киа Рио". Она рассказала подробности произошедшей трагедии и просит справедливости в следствии.
Как рассказала жена задержанного Татьяна, ее муж десять дней назад спас незнакомую женщину от изнасилования. Теперь ему грозит тюремный срок за умышленное убийство.
- Все произошло ночью, 10 дней назад (в ночь на 24 августа - прим. автора). Мой муж и трое его друзей подъехали примерно в три часа ночи к гостинице Виктория, один из них живет в этом районе. Подъехали, высадили одного и остались покурить. Когда стояли и курили, услышали, как женщина зовет на помощь, она громко кричала "помогите". Муж вместе с друзьями поспешили туда и увидели, что незнакомый парень пытается удержать женщину. Со слов этой женщины, парень пытался ее изнасиловать, душил ее и срывал с нее одежду. Между мужчинами завязалась драка, в итоге они (друзья мужа - прим. автора) забрали потерпевшую и перевели через дорогу, та убежала домой. Они вернулись к машине, там уже их ждали три парня, которые сразу же кинулись драться. Первым избили друга моего мужа, тот на месте потерял сознание, супруг его затащил в машину. Парни не отстали и начали дальше избивать второго друга. Ему сломали челюсть, он почти в бессознательном состоянии пытался убежать и оказался на проезжей части. Муж сел в машину и начал рядом кружить возле друга, не давая тем парням возможность избивать его дальше. Тогда они начали бить по машине, разбивать стекла, один из парней прыгнул прямо на капот и по ходу движения соскользнул под колеса авто. Парни начали оказывать ему первую помощь, а мой муж забрал своего окровавленного друга и уехал, - рассказала супруга подозреваемого в убийстве мужчины.
Татьяна рассказала, что на следующий день друзья друга обратились с заявлением в полицию. Ее муж и адвокат поехали сообщить стражам порядка, как все было на самом деле.
- От нас приняли заявление, как положено сняли побои. Парень, который скатился под колеса авто, скончался на месте, по данному факту завели уголовное дело по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". Муж под подпиской о невыезде находился дома. Прошло два дня, чисто по-человечески мы решили обратиться к стороне погибшего, выразить свои соболезнования и предложить материальную помощь на похороны, как оказалось, они даже и не знали, что их сына не стало. То есть друзья погибшего ничего родителям не рассказали. Отец погибшего передал через знакомого, что не готов встречаться и говорить с нами, - рассказала женщина.
Теперь жена подозреваемого переживает, что данную драку разбили на три или даже четыре уголовных дела, а статью 345 УК РК, заведенную в отношении ее супруга, переквалифицировали на статью 99 УК РК "Убийство".
- Мой муж теперь задержан и находится в ИВС. Родственники погибшего парня в социальных сетях вызвали такой резонанс, я считаю, что это повлияло на следствие. Я в комментариях просила спасенную женщину откликнуться, пойти в управление полиции и рассказать всю правду, что мой муж спасал ее. Буквально через день она написала мне в социальной сети, мы встретились. Потерпевшая готова написать заявление в полицию. Она предложила отдать платье следователю, в котором была в ту ночь на экспертизу, она его не стирала, но это не приняли во внимание. Вы сами подумайте, потерпевшая не молодая девочка, она годится этому парню в матери, зачем ей врать? Как оказалась, тот, который хотел ее изнасиловать, якобы угрожает ей, а она боится последствий, - рассказала Татьяна.
Женщина просит справедливого расследования данного дела.
- Мой муж и его друзья прошли все экспертизы, они были трезвы. Они просто пытались остаться в живых. Помогли женщине, а теперь получается, что за помощь он должен еще и отсидеть срок. У него семья, есть маленькая дочь. Кто же виноват, что тот парень прыгал на капот. Почему не провели экспертизы в отношении тех парней, были ли они трезвы? И почему с таким озверением они избивали моего мужа и его друзей? - задается вопросами супруга подозреваемого.
Ранее в пресс-службе департамента полиции рассказали, что в ночь на 24 августа действительно между двумя компаниями произошла драка.
- Драка произошла между двумя компаниями. Когда мужчины из второй компании решили скрыться на автомобиле, то погибший прыгнул на капот. К сожалению, от полученных травм он скончался на месте. Виновные лица установлены и задержаны. Автомобиль помещен на штрафстоянку. Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека", - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО 31 августа.
Сегодня, 3 сентября, в ведомстве отметили, что статья на самом деле была переквалифицирована.
- Теперь следствие ведется по статье 99 УК РК "Убийство". Иная информация в интересах следствия не разглашается, - пояснили в ведомстве.
Дядя погибшего парня Игоря по имени Андрей отметил, что они искали свидетеля произошедшего и с этой просьбой обращались к местным жителям
через социальные сети.
- Мы никого не обвиняли, мы просто искали свидетеля, он нашелся. Теперь идет следствие, все допрошены. Из-за чего произошла драка, мы не знаем, - пояснил родственник погибшего.
