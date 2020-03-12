Иллюстративное фото с сайта ren.tv Как сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда, мужчина обнаружил на земле сотовый телефон. После обследования телефона было обнаружено банковское приложение. С помощью него похититель перечислил на свою банковскую карту со счета хозяйки телефона сумму в 197 000 тенге. После чего он снял деньги в ближайшем банкомате. Владелица телефона, обнаружив пропажу, обратилась в полицию. После чего похититель был установлен и задержан. Судом Мангистауской области мужчина признан виновным по пункту 4 части 2 статьи 188 УК РК "Кража". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.