Фото с сайта gorobzor.ru Заместитель начальника департамента полиции ЗКО Асхат Темиржанов рассказал, что 9 марта поступило заявление от женщины о том, что в отношении ее дочери был совершен насильственный половой акт. - Утверждать, что было изнасилование, мы не можем. Факт зарегистрирован, проводятся следственные мероприятия. Круг подозреваемых установлен, среди них есть и совершеннолетние, и несовершеннолетние. В настоящие время дело находится на производстве следственного управления. Состояние пострадавшей стабильное, проведены все необходимые экспертизы. Квартира была съёмная, мы будем проверять, почему несовершеннолетним сдавалось суточное жилье, - сообщил Асхат Темиржанов. В отделе образования города Уральск сообщили, что об инциденте им стало известно утром 10 марта от администрации школы. Главный специалист воспитательного отдела образования города Уральск Жазира Рысказиева рассказала, что с 12 марта по 3 апреля во всех городских школах будут проводиться родительские собрания. – С родителями будут встречаться представители администрации школы, психологи, социальные педагоги, школьные инспекторы по делам несовершеннолетних. Главной темой собраний будет воспитание детей. Специалисты расскажут, на что обращать внимание, о влиянии сотовых телефонов, о карманных деньгах, - рассказала Жазира Рысказиева.