В Казахстане объявили усиленный санитарно-дезинфекционный режим. Случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране не зарегистрировано, сообщает informburo.kz. Шесть новых школ построят в следующем году в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" Заместитель премьер-министр Ералы Тугжанов объявил о специальных превентивных мерах в связи с тем, что коронавирусную инфекцию объявили пандемией. Правительство принимает следующие меры: - с 13 марта вводится запрет на проведение массовых мероприятий; - с 16 марта по 5 апреля объявляются каникулы для школьников; - с 15 марта студенты вузов переходят на онлайн-обучение; - вводится обязательная дезинфекция общественного транспорта; - запрет на выезд в рамках международных культурыных и туристических мероприятий в страны категорий 1А, 1Б, 2 и 3 - усиление санитарно-профилактических мероприятий, в том числе в домах престарелых; - запрет на выезд в рамках международных культурыных и туристических мероприятий в страны категорий 1А, 1Б, 2 и 3, список стран здесь; - рынки и торговые центры будут работать, кинотеатры – нет. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее заявил, что перебоев со снабжением граждан продуктами питания и товарами первой необходимости не будет. Ералы Тугжанов сообщил, что Казахстан может полностью обеспечить себя на полгода 19 видами социально-значимых продуктов.