Как пишет издание Dazed, музыкальный коллектив Bionic and the Wires из Манчестера опубликовали видео с музицирующими грибами еще в начале года, но внимание на него обратили только сейчас. В ролике к грибам в горшке подсоединены механические «руки», которые нажимают на клавиши.





— Это гриб, который играет на синтезаторе для своих друзей на грибной ферме. Присоединенные сенсоры измеряют электрические импульсы в грибе. Импульсы превращаются в сигналы, которые контролируют бионические руки гриба, — объяснили грибной перформанс его создатели.

За последние месяцы ролик посмотрели уже более 294 тыс. раз, а лайкнули — свыше 31 тыс. раз. Bionic and the Wires бросают вызов традиционному представлению о том, что искусство - это исключительно человеческое занятие.



