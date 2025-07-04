История, потрясшая город, тянулась восемь месяцев — с долгими поисками, перерывами и безрезультатными обследованиями.

По официальной версии, 18 октября 22-летняя девушка вышла из дома после звонка знакомого передает "АқЖайық" https://azh.kz/ru/news/view/117157.Куртку не взяла — думала, что вернётся быстро. Последние минуты своей жизни она провела в его машине. Домой девушка не вернулась. Её вещи обнаружила мать, срочно вернувшаяся из командировки, когда поняла: что-то не так.

Сначала в хрониках мелькнуло короткое сообщение о пропаже. Настоящим ключом стал дневник Яны — в нём она упоминала некоего «Р.». Вскоре полиция задержала двоих — 24-летнего Р. и его 25-летнего подельника. По их признанию, девушку задушили и сбросили тело в реку Урал в районе села Талдыколь. Мотив преступления по-прежнему не раскрыт.

Обследовать местность начали сразу: дно, берега, камыши, болотистые участки. Работали водолазы, дроны, кинологи, эхолоты. С октября по декабрь — безрезультатно. После замерзания Урала — перерыв. Весной поиски возобновили. Сотни часов, десятки погружений, тысячи обследованных квадратных метров — и всё без следа.

И только 20 июня тело было найдено. Экспертиза подтвердила: это Яна.

«Теперь хотя бы можно похоронить. Как только мне выдадут тело, я отвезу дочь в Чапаево, под Уральском. Туда, где она родилась. Это горе не уходит, но появляется хоть какая-то точка. Я надеюсь, что виновные понесут наказание», — говорит мать девушки, Галина Легкодимова.



Анастасия ШЕРСТЯНКИНА