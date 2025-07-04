По данным РГП «Казгидромет», в области без осадков. Ночью + 20 градусов, без осадков, туман. Ветер северо-западный: 14 м/с.
В Атырауской области малооблачно. Без осадков. Днем +36. Ночью +22. Ветер северо-восточный: 14 м/с.
В Актюбинской области переменная облачность. Без осадков. Днем +32 градуса, ночью +20 градусов. Ветер северо-западный: 20 м/с.
В Мангистауской области переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха днем составит +33 градуса, ночью +25. Ветер северо-западный: 14 м/с.
Фото: pixabay.com