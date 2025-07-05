Всего в этом году обновят 11 лифтов.

В управлении энергетики и ЖКХ ЗКО что в доме №152 на улице Курмангазы в Уральске заменили лифт в первом подъезде — он обслуживает 97 жильцов. Остальные 10 лифтов в городе пока находятся в процессе замены. Всего в 2025 году в Уральске планируют обновить 11 лифтов. Также запланированы пять проектов в Аксае. На всё это из областного бюджета выделили 323,3 миллиона тенге.

В 2024 году по программе развития ЖКХ в регионе сделали капитальный ремонт в 26 многоэтажках на сумму 879,2 миллиона тенге. В рамках работ отремонтировали 19 крыш, четыре дома и заменили три лифта.