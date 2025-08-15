Под предлогом «заработка» они предлагают использовать ваши банковские карты, криптовалютные кошельки или иные платежные средства. Это делается для сокрытия следов наркобизнеса.

Как сообщают в Министерстве внутренних дел, сегодня в противоправные сети, связанные с незаконным оборотом наркотиков, все чаще пытаются вовлечь добропорядочных граждан, особенно молодежь.

– Под предлогом «заработка» они предлагают использовать ваши банковские карты, криптовалютные кошельки или иные платежные средства. Это делается для сокрытия следов наркобизнеса. Запомните: передача личных банковских карт, мобильных приложений и криптокошельков третьим лицам – это не просто ошибка, это соучастие в тяжком преступлении. Каждая такая карта или кошелек, использованные для операций с наркосредствами, становятся уликой. А владельцы – фигурантами уголовных дел. В будущем это может обернуться лишением свободы на длительный срок, – обратился и.о. председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.

В МВД призвали граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки злоумышленников. Если у вас есть информация о подобных фактах, незамедлительно сообщайтесь в полицию.

