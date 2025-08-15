Ранее свет уже отключали, тогда жители перекрывали дорогу, требуя восстановления электроснабжения.

Третьего февраля 2025 года более сотни жителей садового общества «Зачаганский» перекрыли дорогу, ведущую от Уральска в сторону моста в село Подстепное Теректинского района. Таким образом они пытались добиться включения электроэнергии, которой не было с полудня. Тогда выяснилось, что у общества образовалась задолженность за электроэнергию. Собравшиеся обвинили в этом бывшего председателя садового общества «Зачаганский», который якобы оставил этот долг.

14 августа жители вновь собрались по той же причине. Из-за задолженности их садовое общество собираются обесточить. По словам жителей, Западно-Казахстанская РЭК разместила объявление, в котором говорится, что задолженность общества за электроэнергию составляет 101,7 миллиона тенге. В июле долг составлял 14,9 миллиона тенге. В связи с этим с 12 августа компания подает электричество по графику с 10.00 до 17.00 до тех пор, пока задолженность не будет погашена.

Жительница садового общества Ляззат Саркенова рассказала, что с февраля 2025 года у них новый председатель. Ранее долг за электричество составлял 72 миллиона тенге. Сейчас задолженность выросла до 102 миллионов тенге, при том что жители оплачивают коммунальные услуги ежемесячно, но новый председатель Асхат Баетов не перечисляет деньги.

— Председатель деньги с людей собирает, а долги не оплачивает. Мы платим вовремя, но из-за того, что он не погашает задолженность, теперь свет нам будут давать по графику. Где наши деньги? Здесь живут пожилые люди и многодетные матери. Я сама многодетная мать, у меня шестеро детей. Приближается осень, как мы будем без света? Почему председатель не оплачивает коммунальные услуги? Бывший председатель долгов за воду не оставил, а новый накопил долг в четыре миллиона. Не прошло и пяти месяцев с его назначения, а он уже поднял тариф. Новый председатель свою работу не выполняет. Тариф он повысил, мы обратились в акимат, прокуратуру и суд. Но в акимате нам сказали, что мы садовое общество, и они не имеют полномочий вмешиваться. Мы хотим, чтобы председатель оплатил долги, ушел со своего поста и отменил повышение тарифа, — сказала Ляззат Саркенова.

Еще один житель, Ербол Крымов, отметил, что в начале своего председательства Асхат Баетов обещал служить народу и выполнять работу. Но никаких результатов и улучшений люди не увидели.

— Через четыре месяца после избрания он поднял тариф. Сделал собрание, собрал около 30 человек, и они там решили повысить тариф. Здесь 2 300 домов, живет около 12 тысяч человек, и только 30 человек знали о собрании. Мы провели еще одно собрание, а он пришел с одной бумагой, написанной от руки. Я считаю ее недействительной. У нас асфальтированная дорога всего одна, мамы хотят гулять с колясками, но не могут. Автогрейдер сюда не заходит, мусор не убирается. Никаких работ в обществе не сделано, мы не видим результатов. Если он не справляется, пусть уходит. У нас много людей, которые смогут, — говорит Ербол Крымов.

Председатель садового общества Асхат Баетов рассказал, что перестал платить за электричество в конце июля из-за невыполненных обещаний РЭК. Компания обещала усилить несколько трансформаторов, но этого не сделала. Поэтому он заявил, что будет собирать деньги с жителей, но оплачивать их не станет, пока работы не выполнят.

— Я председатель уже семь месяцев. До меня долг за свет составлял 72 миллиона тенге. РЭК требовали, чтобы я его оплатил, но я отказался, ведь это не мой долг. После этого нам отключили электричество. Потом этот долг заморозили. Мне предложили вести расчёт по старому счёту, но я попросил открыть новый. В итоге договорились, что я буду платить только за текущее потребление, но при условии, что компания восстановит 3–4 трансформатора. У нас они часто перегорают, а ремонт стоит дорого. Это обсуждалось за круглым столом в акимате. Я согласился и начал платить. В апреле перечислил более 39 миллионов тенге за потреблённое электричество. Оплатил три месяца подряд. Но к концу июля РЭК так и не выполнили обещанное — поменяли кабели только в одном трансформаторе. Тогда я предупредил, что больше платить не буду, пока не завершат работы. С водой у нас тоже были проблемы — давление было слабое. Я просил водоканал увеличить его. Иногда они поднимали давление, и вода появлялась, а когда оно опускалось — воды не было. Весь июль люди сидели без воды. Я сказал: если не будет нормального давления, я прекращу оплату. Сейчас давление стабилизировалось, поэтому я продолжу оплачивать воду, — рассказал Асхат Баетов.

По словам Баетова, в Kaspi до сих пор отображается не только текущая задолженность, но и старый долг в 72 миллиона. Всего в обществе 10 трансформаторов, и хотя бы у трёх из них нужно повысить мощность.

Заместитель акима города Азамат Халелов отметил, что свет в садовом обществе подавать по графику не будут, но оплачивать потреблённую электроэнергию необходимо.